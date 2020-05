A NASA cumpriu o objetivo e, este sábado, enviou dois astronautas no lançamento do primeiro voo tripulado da SpaceX, empresa fundada pelo multimilionário norte-americano Elon Musk. O lançamento de Doug Hurley e Bob Behnken, veteranos da NASA, decorreu como havia sido planeado. O Falcon 9 separou-se da cápsula Crew Dragon que, de seguida, se separou do propulsor e seguiu viagem até à Estação Espacial Internacional.

Esta é a primeira vez desde julho de 2011 que a NASA envia astronautas, a partir de território norte-americano, e numa nave fabricada nos EUA, para a Estação Internacional do Espaço.

Elon Musk, da SpaceX, e Jim Brindenstein, da NASA, assistiram ao momento na companhia do Presidente, Donald Trump, e do Vice-Presidente, Mike Pence.