A viagem noturna de comboio que liga as capitais portuguesa e espanhola foi suspensa a 17 de março, devido à pandemia de covid-19, e não será retomada, noticiou o jornal espanhol ABC.

Ao SOL, a CP esclareceu que «encontram-se a decorrer conversações bilaterais entre os Governos de ambos os países, nomeadamente sobre os termos e condições de reabertura das fronteiras e ligações internacionais». Nesse sentido, a CP diz estar a aguardar a conclusão deste processo «para definir o seu posicionamento relativamente às ligações internacionais». Por seu lado, fonte da Renfe – transportadora ferroviária espanhola – adiantou à agência Lusa que a empresa «não prevê voltar a colocar em serviço a curto prazo os serviços de comboio hotel».

O jornal ABC não poupa críticas às opções de Portugal em relação às ligações ferroviárias e defende que as ligações entre as duas capitais ibéricas «não serão retomadas, uma vez que é consensual que fazem parte do pacote de serviços menos rentável e, portanto, não são consideradas prioritárias».

O percurso de 625 quilómetros entre Lisboa e Madrid demora mais de 10 horas.

Portugal está fora da rede de velocidade alta (Espanha) e de alta velocidade (TGV) europeia.