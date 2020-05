Trincão - Uma pérola na Pedreira

Francisco Trincão é magia, é imprevisibilidade nos gestos, é visão de jogo e capacidade de decidir segundos antes de executar. Francisco Trincão é também garantia de golo, esse bem essencial ao jogo e que entra em grande escala na equação de quem tanto investe num jogador.

Francisco Trincão. Decidi guardar para o fim o nome mais sonante, à data de hoje, do... próximo mercado de Verão! Foram 31 milhões de euros que o Barcelona aceitou pagar ao Sporting de Braga pela jovem estrela dos arsenalistas, um extremo desconcertante que tem à sua espera um contrato válido por cinco temporadas, com cláusula de rescisão no valor de de 500 milhões de euros! Sim, 500 milhões de euros, não é engano, leu bem.

Trincão é, na verdade, uma verdadeira pérola. Imprevisível no drible, atrevido nas ações, assume o risco com uma certeza e uma maturidade que impressionam. Basta dizer que é o jogador com melhor eficácia (44,8 %) de cruzamentos no campeonato, um dado estatístico que, ainda assim, é redutor quando comparado com todo o potencial do jogador. Trincão tem já 7 golos marcados, para além de 9 assistências, resultado de um estilo que lhe permite conjugar talento, velocidade, técnica apurada e sentido de baliza.

Atendendo a que estamos a falar de um jogador que só em vésperas do final do ano faz 21 anos, a decisão do Barcelona em permitir que Francisco Trincão permanecesse em Braga até final da época só tem valorizado mais o jogador. Confirmando-se cada vez mais como uma opção de indiscutível qualidade, Trincão pode, assim, prosseguir o seu processo evolutivo. Basta conferir os números para perceber que estamos, efetivamente, na presença de um futebolista com uma dimensão (ainda) imprevisível!

Francisco Trincão é magia, é imprevisibilidade nos gestos, é visão de jogo e capacidade de decidir segundos antes de executar. Francisco Trincão é também garantia de golo, esse bem essencial ao jogo e que entra em grande escala na equação de quem tanto investe num jogador. O que já fez em Braga, a juntar a todo o percurso que construiu em todos os escalões das seleções jovens de Portugal, são apenas a parte visível de um prodígio talentoso, em quem os catalães decidiram investir milhões (a maior transferência de sempre dos bracarenses), sobretudo, pelo potencial que ainda está por explorar. O futuro é dele!

B. I.

Francisco António Machado Mota Castro Trincão

Idade: 20 anos

*Valor de Mercado: 16 M€

Jogos: 30

Minutos: 1422

Golos: 7

Assistências: 9

*Fonte: Transfermarkt