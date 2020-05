Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), já morreram 1.383 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal, mais 14 óbitos face ao boletim de ontem, o que corresponde a um aumento de 1% nas últimas 24 horas.

Nas últimas 24 horas foram ainda confirmados mais 350 casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 31.946, que se traduz num aumento de 1,1%. Lisboa e Vale do Tejo tem mais 323 casos face à véspera, o que significa que os casos registados nesta região nas últimas 24 horas representam 92% do total nacional. Por concelhos, Loures conta mais 48 novas infeções, Lisboa 34, Amadora 29, Odivelas 16, Seixal 12 e Almada 10.

O número de recuperados voltou a subir, passando de 18.637 para 18.911 mais 274.

Atualmente estão internados 529 doentes, mais 17 do que ontem. 66 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.568 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 27.917 contactos.

Casos confirmados:

334 meninos e 312 meninas com menos de 10 anos;

489 rapazes e 576 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.895 homens e 2.283 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.145 homens e 2.653 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.239 homens e 3.129 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.138 homens e 3.149 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.642 homens e 1.865 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.230 homens e 1.344 mulheres entre os 70 e os 79;

1.472 homens e 3.051 mulheres casos com mais de 80 anos.

13.584 casos do sexo masculino e 18.632 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

9 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

30 homens e 13 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

81 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

160 homens e 110 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

400 homens e 529 mulheres com mais de 80 anos.

681 óbitos do sexo masculino e 702 do sexo feminino

Consulte aqui o boletim na íntegra.