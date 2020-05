Mentiras da Lua

Na estrada à minha frente, a Lua faz um D grande e luminoso num céu sem estrelas. Mente. A Lua mente sempre. Se fizesse um C, de crescente, estaria em quarto minguante. É por isso que não acredito no teu cheiro que me sobrou na almofada.

São mentiras que a noite deixa a encherem-me a cabeça de sonhos que preferia não ter. Os quilómetros que percorro até chegar a casa estão envoltos numa escuridão grossa, quase opaca.

Alguém apagou as luzes e foi dormir, entretanto. Talvez um deus que goste de se deitar cedo, impaciente por cozer a bebedeiras dos dias que escaldam.

Meia hora antes, na varanda do Calcutá, na Rua do Norte, no Bairro Alto, a polícia exigiu que fôssemos parentes para podermos estar sentados à mesma mesa. Éramos todos irmãos mas com apelidos diferentes, de nada servia o bilhete de identidade.

