Max - Na linha de sucessão

Luís Maximiano já provou que tem tudo para continuar uma evolução promissora e garantir a segurança necessária a uma equipa com a exigência do Sporting.

Luís Maximiano é hoje dono e senhor da baliza do Sporting. Ganhou o lugar a Renan Ribeiro e cumpriu o destino: Max é visto como o digno sucessor de Rui Patrício, ainda que, todos sabemos, as comparações sejam sempre perigosas. É, no entanto, inegável que o jovem guardião leonino tem o perfil certo e condições excecionais para merecer a confiança.

Coragem, bons reflexos, presença entre os postes, Luís Maximiano já provou que tem tudo para continuar uma evolução promissora e garantir a segurança necessária a uma equipa com a exigência do Sporting. Não é - nem poderia ainda ser! - um guarda-redes completo. Aos 21 anos, a aprendizagem continua, mas o foco e a disponibilidade que evidencia para o treino, para crescer nos diferentes aspetos do jogo, são garantia de... qualidade. Um guarda-redes está sempre mais exposto pela especificidade da função e é precisamente por isso que o trabalho diário é um bom barómetro: nesse particular, Luís Maximiano não facilita!

O percurso nas equipas de formação do Sporting e em todos os escalões jovens das seleções nacionais atestam, igualmente, que estamos na presença de um guarda-redes com dimensão para os desafios que o futuro lhe reserva. O domínio da área, a decisão no momento de sair dos postes, o jogo de pés são processos que necessita de aperfeiçoar mais, o que em nada diminui o potencial que já evidencia e a qualidade das suas ações.

Num tempo em que cada vez mais os clubes se veem obrigados a apostar na formação, num momento particular da vida do Sporting em que o recurso ao ADN de Alcochete é imperioso, o caso de Max é um dos bons exemplos de um trabalho de base feito com qualidade, progressivo e direcionado para o sucesso. Obviamente que o principal mérito é do próprio Luís Maximiano. O selo de garantia está lá! O investimento que ele mesmo tem feito para aperfeiçoar os predicados e minimizar os defeitos apontam o caminho do sucesso e são, acreditamos, a certeza de que vai continuar a merecer o estatuto que já conquistou.

B. I.

Nome: Luís Manuel Arantes Maximiano

Idade: 21 anos

*Valor de Mercado: 2,7 M€

Jogos: 27

Minutos: 2063

Golos sofridos: 30

Jogos sem sofrer golos: 7

*Fonte: Transfermarkt