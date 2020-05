Foi encontrado esta sexta-feira de manhã o corpo do jovem que tentou salvar um idoso no mar na prainha no Alvor, no início desta semana.

O corpo foi encontrado no molhe Nascente da Barra de Alvor, tendo sido retirado pelos mergulhadores dos bombeiros de Portimão, segundo o Correio da Manhã.

Recorde-se que o jovem estava desaparecido há quatro dias quando entrou no mar para tentar salvar um homem em dificuldades, que acabaria por morrer.