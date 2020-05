As auditorias aos estádios que acolhem os jogos da I Liga de futebol serão retomadas nesta sexta-feira e prolongam-se até ao próximo dia 15 de junho. A informação foi avançada pelo Ministério da Administração Interna numa nota enviada às redações.

“O Governo — através das áreas governativas da Educação, que tutela o Desporto, e da Administração Interna — decidiu avançar com este processo, num trabalho contínuo e sistemático, de erradicação de fenómenos de violência e racismo, tanto no exterior como no interior dos recintos desportivos”, lê-se na nota.

O processo, promovido pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e pelas Forças de Segurança, havia sido iniciado a 26 de fevereiro e interrompido a 10 de março devido à pandemia de covid-19.

As auditorias permitirão, assegura o Ministério da Administração Interna, “que a próxima época desportiva se inicie com este trabalho concluído”, sublinhando a intenção de “acautelar qualquer um dos cenários e regras que venham a ser adotados, em função do evoluir da situação epidemiológica que o país atravessa”.



Em questão estão os estádios do SC Braga, do Boavista FC, do FC Famalicão, do Paços de Ferreira, do Desportivo das Aves, do Moreirense, do Tondela, do Rio Ave, do Gil Vicente, do Vitória SC, do Portimonense e do Farense.