O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) acusou esta quinta-feira a TAP de continuar a não cumprir as regras do layoff e pagar os salários dos tripulantes de cabine abaixo ao estipulado pela lei.

Segundo o sindicato, a TAP continua “a desrespeitar a legislação estabelecida pelo regime de layoff, revelando desrespeito, tanto pela lei portuguesa, como pelos seus trabalhadores”. Em causa, estão os pagamentos do mês de maio – efetuados na quarta-feira – que, em muitos casos, ficaram mesmo abaixo do salário mínimo nacional: entre os 300 e 400 euros, segundo apurou o i.

Em nota enviada às redações, o SNPVAC adianta que já “apresentou diversas queixas nas instâncias competentes relativamente a esta situação, dando a oportunidade à empresa de emendar o seu erro, mas a companhia aérea preferiu, uma vez mais, prejudicar os seus tripulantes de cabine”.

Henrique Louro Martins, presidente do SNPVAC, refere que esta situação “tem uma enorme dimensão na vida de cada um dos tripulantes de cabine, e é necessário tornar público que são diversos os casos em que a remuneração auferida apresenta valores abaixo do salário mínimo nacional”, uma situação que contraria aquilo que foi afirmado, no dia 31 de março, pela direção de tripulantes de cabine no seu crew feed, onde ficou estabelecido que os tripulantes não teriam nunca um vencimento abaixo do salário mínimo nacional. “É necessária uma rápida explicação por parte da direção de tripulantes de cabine, bem como da companhia aérea, relativamente a esta situação”, conclui.