Numa semana em que os balanços do surto de covid-19 no país têm vindo a ser revistos diariamente e em que os números avançados diariamente têm reportado ao conjunto da última semana, o Ministério da Saúde espanhol deu nesta quinta-feira conta de 38 mortes associadas ao novo coronavírus respeitantes aos últimos sete dias que não tinham ainda sido contabilizadas.

Dado que o número total de óbitos tem vindo a ser diariamente revisto — segundo as autoridades, têm vindo a ser eliminadas algumas duplicações relacionadas com o registo de dados pelas comunidades autónomas — o número total de vítimas mortais da covid-19 foi novamente revisto em baixa nesta quinta-feira, com apenas mais uma morte do que na véspera, apesar dos 38 novos casos. O total de mortes associadas ao novo coronavírus em Espanha é agora de 27.119.

Quanto ao número de novas infeções, nas últimas 24 horas testaram positivo para a covid-19 mais 182 pessoas. A maior parte dos novos casos registou-se na comunidade de Madrid, com 67 positivos, seguida da Catalunha, com 39.