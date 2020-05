Registou-se a primeira vítima mortal relacionada com o novo coronavírus com idade compreendida entre os 30 e os 39 anos, em Portugal, esta quinta-feira, de acordo com o último balanço das autoridades de saúde portuguesas.

Graça Freitas esclareceu, durante a conferência de imprensa de hoje que a mulher era uma doente oncológica com uma doença terminal. "De facto ocorreu, mas tratava-se de um doente oncológico com uma doença terminal", afirmou a diretora-geral da Saúde.