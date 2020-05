O PSD questionou o Governo sobre que medidas específicas “estão a ser preparadas de forma a mitigar os impactos da crise no emprego jovem”.

O requerimento, da autoria dos deputados que pertencem à JSD, refere que “as estatísticas de abril da Segurança Social evidenciam que entre quem tem até 24 anos o aumento no recurso ao subsídio foi de 52%, comparando com o mesmo mês do ano anterior. Já na faixa dos 25 aos 34 anos a subida foi de 33%, e entre os 35 e os 44 anos houve um aumento de 20%. Entre os 45 e os 54 anos, o aumento foi de 17%”.

Perante estes dados sobre o desemprego, os deputados sociais-democratas querem saber se o Governo está a estudar novas medidas “especificamente dirigidas aos jovens que notoriamente estão a ser mais afetados pelos impactos da pandemia”.