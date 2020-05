O volume de minutos através da rede fixa de telefone aumentou 1,5% no primeiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, atingindo cerca de 1,1 mil milhões de minutos, anunciou esta quinta-feira a Anacom.

Em comunicado, ao regulador das telecomunicações esclarece que este “trata-se do primeiro aumento homólogo desde o primeiro trimestre de 2013”, justificando o facto com “as medidas excecionais tomadas a propósito da covid-19, que entraram em vigor em março, e que provocaram uma alteração significativa dos padrões de utilização do serviço telefónico fixo”.

Na semana em que entrou em vigor o estado de emergência (de 16 a 22 de março), o tráfego de voz fixa cresceu 61% face à semana anterior à declaração de pandemia (2 a 8 de março).

A duração média das chamadas originadas na rede fixa também aumentou cerca de 17 segundos no primeiro trimestre face ao período homólogo. Já duração média das chamadas nacionais fixo-fixo aumentou

27 segundos.

O tráfego em minutos encontrava-se em queda desde o início de 2013, devido ao aumento da penetração dos pacotes que incluem serviços móveis com chamadas gratuitas para todas as redes e, ainda, à crescente utilização de serviços over-the-top (OTT). Recorde-se que no primeiro trimestre de 2019 este tipo de tráfego tinha diminuído 15,9% face ao primeiro trimestre de 2018.

Analisando o acesso ao serviço fixo de telefone, no final de março verificava-se uma taxa de penetração dos acessos telefónicos principais de 49,7 acessos por 100 habitantes. A taxa de penetração dos acessos instalados a pedido de clientes residenciais ascendia

a 90,4 por 100 famílias clássicas.