Um vírus que afeta os mais velhos e os mais pobres

Basta pensar o que poderia ter sido se as circunstâncias que Ovar teve de enfrentar no início da epidemia, sendo o concelho com mais casos por habitante mesmo tendo tido uma cerca sanitária, tivessem acontecido num local mais populoso

A epidemia na região de Lisboa, não tendo um crescimento explosivo, acelerou em relação ao início do mês e evidenciou outros contextos de um país tão pequeno mas com tantas bolhas e assimetrias. E reforça algumas preocupações num combate que já se tinha revelado exigente mas em que zonas de elevada densidade populacional como são os subúrbios de Lisboa tinham passado mais incólumes. Como, de resto, passaram os serviços de saúde, mais fustigados a norte. Basta pensar o que poderia ter sido se as circunstâncias que Ovar teve de enfrentar no início da epidemia, sendo o concelho com mais casos por habitante mesmo tendo tido uma cerca sanitária, tivessem acontecido num local mais populoso, num dos apeadeiros da Linha de Sintra, quando ainda não usávamos máscara nem tínhamos apreendido como agora a questão do distanciamento social.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.