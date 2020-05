No grande regresso aos palcos, Bruno Nogueira e Manuela Azevedo levam Deixem O Pimba Em Paz ao Campo Pequeno segunda-Feira, dia 1 de Junho.

O espectáculo contará ainda com as participações especiais de Salvador Sobral e Samuel Úria. “As festas populares foram canceladas e este ano não há Santos, mas Junho não é Junho sem música pimba. Mais de dois meses e meio em isolamento merecem um regresso em grande para que possamos dançar, rir e festejar. Venham daí e celebremos juntos e ao vivo com DEIXEM O PIMBA EM PAZ!”, pode ler-se no comunicado de imprensa escrito pelo comediante.

Os bilhetes estão à venda por 5€. O espetáculo tem início às 21h30 e o uso de máscara é obrigatório e a organização aconselha o público a chegar atempadamente ao recinto.