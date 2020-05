Pois é, sem dúvida que é a palavra que faz parte das nossas vidas e pode afetar-nos a vários níveis. Uma vez que cada um de nós lida com o stresse de forma diferente, os sintomas são variáveis.

Assim, podemos definir várias categorias de sintomas, desde os físicos, os emocionais, os cognitivos ou os comportamentais.

Creio que o mais importante é identificarmos os sintomas e encontrarmos mecanismos diários de lidarmos com a questão. E existem vários, desde o contacto com a natureza e o exercício físico à higiene do sono. Eu aplico todos esses, mas sem nunca esquecer que o que ingiro é parte integrante e crucial. Daí, dois dos meus principais aliados:

O óleo CBD é um produto natural derivado do cânhamo, um tipo de Cannabis sativa criado seletivamente. O canabidiol é o principal ingrediente não psicoativo da planta canábis.

As sementes de cânhamo são as sementes da planta da marijuana (Cannabis sativa), mas não tem THC. Por isso, a sua utilização é totalmente segura. As sementes de cânhamo são um superalimento e são ricas em proteína, o que faz delas um excelente suplemento para desportistas. São também uma poderosa fonte de aminoácidos essenciais – as sementes de cânhamo contêm 21 aminoácidos, nove dos quais o corpo humano não consegue produzir.

E com este calor e por andarmos todos a precisar de mais tranquilidade, nada me parece melhor do que algo refrescante e com muita serenidade...

Smoothie Tropical com Óleo CBD & Sementes de Cânhamo

Ingredientes

1 copo de ananás cortado em cubos e pré-congelado

1/2 copo de aipo

1 copo de espinafre

Sumo de um limão

1 colher de sopa de sementes de cânhamo

10 ml de óleo CBD (pode variar de acordo com o produtor)

Folhas de hortelã a gosto

Gengibre fresco a gosto

1 colher de chá de óleo de coco

1 copo de água de coco ou água mineral

Método

Coloque todos os ingredientes no liquidificador, adicione o líquido de eleição e bata até obter a consistência desejada.

Notas: O produto CBD indicado para si dependerá das circunstâncias individuais. No entanto, a escolha mais popular é o óleo CBD. É fácil de consumir e discreto, e algumas gotas poderão bastar para sentir os seus efeitos.

A venda de CBD é legal e já pode ser encontrado em algumas lojas da especialidade.