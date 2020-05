Um pouco por todo o mundo, os países tentam voltar à normalidade e recuperaro tempo perdido. Com os meses de verão à porta e algumas restrições levantadas – também no que diz respeito às companhias aéreas –, muitos começam a pensar nas viagens. Mas, à chegada, as férias de sonho podem não ser o que se espera.

Com mais ou menos regras, o objetivo é comum: tentar evitar um maior contágio pelo vírus.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.