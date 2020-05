João Carlos Teixeira - Golo na veia

João Carlos Teixeira é, sobretudo, um criativo, um foco de instabilidade para os adversários, independentemente da zona que percorre no ataque.

João Carlos Teixeira é o caso típico de um jogador com currículo preenchido mas que, em boa verdade, passou ao lado de uma grande carreira. Pelo menos, de uma carreira que prometia mais e melhor. Este ano, porém, em Guimarães, mesmo sem o estatuto de titular indiscutível, tem cumprido as expectativas e até já conseguiu o melhor registo de sempre em números de golos: marcou 8 no total, sendo 6 no campeonato nacional.

Cumpriu quase toda a formação no Sporting, de onde saiu ainda muito novo para um grande nome do futebol inglês e mundial, o Liverpool. Um passo gigante, em busca de um sonho que poucas vezes se cumpriu (apenas 8 jogos na equipa principal), pois foi sobretudo nos sub-23 dos "reds" que conseguiu encontrar algum espaço para a sua afirmação. Andou depois pelo Bendtford e pelo Brighton, o que terá sido manifestamente pouco para um futebolista cujos talentos de menino muito prometiam...

João Carlos Teixeira é, sobretudo, um criativo, um foco de instabilidade para os adversários, independentemente da zona que percorre no ataque. Trata-se de um jogador evoluído tecnicamente, com recursos e soluções para o jogo, mas que nunca conseguiu, verdadeiramente, impor a sua marca. Fez carreira nas seleções mais jovens, regressou a Portugal pela porta do Dragão, mas só no Minho, de onde é natural, fez por merecer o... estatuto. Primeiro no Sp. Braga (cidade onde nasceu), agora no Vitória de Guimarães, onde mostrou essa veia goleadora que nunca nos tinha apresentado com esta preponderância.

Aos 27 anos, o médio dos vimaranenses foi, talvez, um dos mais prejudicados pela paragem forçada do campeonato. Estava num momento de forma assinalável e a provar, finalmente, que merecia o lugar que Ivo Vieira foi reservando para ele na equipa. Agora que a bola está quase a saltitar de novo, fica a expectativa de perceber se realmente este continuará a ser (ou não) o ano da afirmação definitiva de João Carlos Teixeira. Cá estaremos para ver.

B. I.

Nome: João Carlos Vilaça Teixeira

Idade: 27 anos

*Valor de Mercado: 725 m€

Jogos: 26

Minutos: 1403

Golos: 8

Assistências: 3

*Fonte: Transfermarkt