A Associação Pediátrica do Japão partilhou algumas indicações sobre os cuidados a ter com a utilização de máscaras para evitar a propagação do novo coronavírus, onde indica que a utilização destas por parte de crianças com menos de dois anos pode ser perigosa.

"As máscaras podem causar dificuldades respiratórias nas crianças e aumentar os riscos de insolação", consta no folheto divulgado pelos especialistas japonesas."É possível que as máscaras tornem a respiração de bebés mais difícil", visto as crianças terem vias nasais mais estreitas, podendo mesmo levar ao sufoco da criança, em caso desta necessitar de vomitar ou bolsar dentro da máscara.

Além disso, as máscaras podem esconder alterações no estado de saúde das crianças, que se não tivessem o rosto tapado poderiam ser detetadas, como mudanças no tom de pele, expressões faciais e no próprio ato de respirar ou bolçar.

A associação sublinha ainda que as crianças têm um risco menor de ser infetadas, logo o uso da máscara é desaconselhado.