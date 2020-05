Depois de na véspera o balanço diário de mortes associadas à covid-19 se ter cifrado nas 50, o número de óbitos de que deu conta o Ministério da Saúde espanhol nesta terça-feira deu conta de uma nova descida, com o anúncio de 35 novas mortes associadas ao novo coronavírus.

O número não diz, contudo, respeito apenas às últimas 24 horas, mas à última semana, segundo o El País.

O número total de vítimas mortais continua a ser atualizado e, depois de na segunda-feira ter sido revisto em baixa em quase 2 mil, nesta terça-feira é de 27.117 — mais 283 do que na véspera. As alterações ao balanço final estão relacionadas com a revisão dos números e a eliminação de duplicações.

Quanto ao número de infetados, registaram-se nas últimas 24 horas 194 novos casos, mais do que os 132 registados na véspera. O total de casos positivos no país desde o início da pandemia é agora de 236.259.