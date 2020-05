Uma mulher, com vinte e poucos anos, sofreu ferimentos graves, após cair de uma altura de mais de dez metros nas Cascatas do Tahiti, na Serra do Gerês.

O resgate ficou concluído por volta das 15h, mais de uma hora após a queda, trata-se de um local de difícil acesso, pelo que a operação foi bastante complexa, segundo o Correio da Manhã.

O resgate mobilizou 15 homens, seis viaturas e um helicóptero do INEM, que transportou a vítima para o Hospital de Braga.

No local estiveram também militares do GIPS da GNR, elementos dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro e da Cruz Vermelha de Rio Caldo, assim como a VMER de Braga.