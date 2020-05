Foram confirmados mais 2.004 novos casos do novo coronavírus no Reino Unido nas últimas 24 horas. No total, 265.227 pessoas foram infetadas pela covid-19 no país.

Foram ainda registadas mais 134 vítimas mortais relacionadas com a covid-19, elevando o número de óbitos no país desde o início da pandemia para 37.048. Este número sofreu um aumento ligeiro em relação aos dados partilhados na segunda-feira, quando foram confirmadas mais 121 mortes.