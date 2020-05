Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta terça-feira pela DGS, já morreram 1.342 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais 12 óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 219 casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 31.077, que se traduz num aumento de 0.7%.

O número de recuperados voltou a subir, passando de 17.822 para 18.096.

Atualmente estão internados 513 doentes, menos 28 do que ontem. 71 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um face ao balanço anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.815 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 26.392 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 313.886, dos quais 281.064 não se confirmaram.

Há sete concelhos com mais de mil infetados, sendo Lisboa o que regista maior número de casos positivos com 2.206, segue-se Vila Nova de Gaia com 1.552, o Porto com 1,347, Matosinhos com 1.272, Braga com 1.213, Sintra com 1.107 e Gondomar com 1.079.

Casos confirmados:

305 meninos e 293 meninas com menos de 10 anos;

469 rapazes e 549 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.800 homens e 2.201 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.037 homens e 2.568 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.155 homens e 3.057 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.069 homens e 3.093 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.607 homens e 1.833 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.198 homens e 1.316 mulheres entre os 70 e os 79;

1.445 homens e 3.012 mulheres casos com mais de 80 anos.

13.085 casos do sexo masculino e 17.922 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

9 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

28 homens e 13 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

77 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

153 homens e 108 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

388 homens e 516 mulheres com mais de 80 anos.

656 óbitos do sexo masculino e 686 do sexo feminino