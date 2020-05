Um homem de cerca de 65 anos morreu afogado, esta terça-feira, na Prainha, em Alvor, freguesia do concelho algarvio de Portimão.

As autoridades estão agora a realizar buscas por outro homem, de cerca de 25 anos, que está desaparecido e que, segundo o Correio da Manhã, entrou no mar para tentar ajudar a pessoa que acabou por morrer.

As operações estão a ser coordenadas pela Capitania do porto de Portimão que tem várias equipas no local, tendo sido já acionado um meio aéreo.