O ex-eurodeputado Vital Moreira defende que o PS não teria nenhuma vantagem em apoiar Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais. Para o Constitucionalista, a posição mais “inteligente” seria dar liberdade de voto aos militantes.

“De resto, nada obriga o PS a apoiar oficialmente um candidato presidencial, só para não ficar de fora da liça eleitoral. Sendo obviamente cedo para definir posições, a posição mais inteligente do PS, face às previsíveis opiniões desencontradas dentro do partido, pode ser mesmo não adotar candidato próprio e dar liberdade de voto aos seus militantes e simpatizantes”, escreve, no blogue Causa Nossa, Vital Moreira.

O ex-eurodeputado do PS considera que foram “inoportunas declarações de António Costa na Autoeuropa”, mas não atribui à declaração do primeiro-ministro “nenhum compromisso, expresso ou implícito, de apoio socialista à recandidatura” de Marcelo.

“A esta distância não vejo que vantagem teria o PS em apoiar explicitamente um candidato de outra área política (por menos discordância que possa ter em relação ao seu desempenho presidencial no primeiro mandato), que poderia ser lida como oportunismo político ou como uma tentativa canhestra de condicionar o desempenho do atual PR no segundo mandato presidencial”, afirma o constitucionalista.