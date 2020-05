Os dados do Ministério da Saúde brasileiro, revelados esta segunda-feira à noite, dão conta de mais 807 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, o país contabiliza agora 23.473 óbitos, um número que tem escalado nos últimos dias a um ritmo elevado, colocando o Brasil na sexta posição dos países com mais mortes desde o início da pandemia.

O número diário de mortes (807) supera ainda, pelo segundo dia consecutivo, o registo de óbitos causadas pelo novo coronavírus, num intervalo de 24 horas, nos Estados Unidos, o país mais afetado pelo novo coronavírus. Na segunda-feira, os EUA registaram 532 óbitos em 24 horas.

No Brasil estão já confirmados 374.898 casos de infeção e o país é agora o segundo com o maior número de infetados, depois dos EUA, onde a curva de contaminação começa a cair, ao contrário do Brasil. Só nas últimas 24 horas foram confirmados mais de 10 mil novos casos de covid-19 (11.687).

O Ministério da Saúde brasileiro revelou ainda que nas últimas 24 horas 3.922 pessoas recuperaram da doença e tiveram alta hospitalar, aumentando para 153.833 o número de recuperados.