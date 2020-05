A chuva que caiu nas últimas semanas ajudou a reforçar as reservas de água em praticamente todo o país, mas o problema “gravíssimo” que Portugal tem em torno das barragens continua a ser preocupante para as associações ambientalistas, que falam em questões de seca recorrente há vários anos. Ao i, a coordenadora do grupo de trabalho da Água da Quercus, Cláudia Sil, admitiu que a “melhoria muito pequena” nas últimas semanas não faz com que se possa “respirar de alívio” quanto ao volume de armazenamento de água nas barragens, nomeadamente no sul do país.

“Realmente melhorou, mas mais no norte. Até meados de maio, [a chuva] repôs as reservas, mas não de forma significativa. E Portugal tem um problema gravíssimo. O Sul está com um problema recorrente de seca há vários anos. Em abril tínhamos 54% do território em situação de seca. Não estamos a falar de seca extrema, mas não deixa de ser seca. É muito grave. Caminhamos a passos largos para uma desertificação a sério. Pode haver uma atenuação neste momento porque é possível que haja uma redução de consumos, pois, reduzindo-se o turismo no Algarve, isso vai reduzir o consumo. Por isso, a pouca reserva que exista, se calhar, também não vai ser muito consumida e, por essa razão, o ano de 2020 é capaz de não ser muito complicado. Mas estamos longe de não termos um problema. Portugal tem um problema muito grave”, admitiu a responsável, explicando que a própria quantidade de precipitação não tem aumentado e relembrando que é preocupante o facto de haver barragens com 30% da sua capacidade máxima no início da primavera.

