A operadora NOS anunciou esta segunda-feira a convocatória da assembleia-geral para o dia 19 de junho, que será realizada de forma virtual, mantendo a proposta de remunerar os acionistas com um dividendo de 27,8 cêntimos, proposta que já tinha sido anunciada aquando a apresentação dos resultados do ano passado.

Segundo o ponto dois, de aplicação dos resultados “propõe-se que seja deliberado, atenta a atual situação financeira e patrimonial da NOS”, o pagamento “aos acionistas, a título de dividendos ordinários para o exercício de 2019, o montante de 143.214.863,64 euros (correspondendo 0,278 euros por ação, relativamente ao número total de ações emitidas) e transferido para reservas livres o montante de 153.886.479,86 euros”, descreve a convocatória.

“Não sendo possível determinar com exatidão o número de ações próprias que estarão em carteira à data do pagamento acima referido, a verba global de 143.214.863,64 euros prevista no parágrafo anterior, calculada na base de um montante unitário por ação emitida (no caso 0,278 euros por ação) seja objeto de distribuição a título de dividendos da seguinte forma” lê-se ainda.

A empresa diz também que “a cada ação emitida seja pago o montante unitário de 0,278 euros que presidiu à elaboração da presente proposta” ou “não seja pago, sendo transferido para as reservas livres, o quantitativo unitário correspondente às ações que, no primeiro dia do período do pagamento acima referido, pertencerem à própria sociedade”.

Faz ainda parte do documento a proposta de que “a título de participação nos lucros da sociedade, seja atribuído aos administradores o montante de 1.285.032,00 euros, de acordo com o critério estabelecido pelo Conselho de Administração”.