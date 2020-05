O número de óbitos associados à covid-19 em Itália subiu para 32.877, depois de terem sido registadas mais 92 mortes nas últimas 24 horas.

Segundo a atualização de dados, surgiram 300 novos casos de contágio no país, elevando para 230.158 diagnósticos positivos confirmados desde o início do surto no país, em finais de fevereiro.

Quase 142 mil pessoas diagnosticadas com covid-19 já recuperam da doença. Por outro lado, há ainda 541 doentes internados em várias unidades de cuidados intensivos.