O ator Matthew McConaughey, natural do Texas, e Camila Alves, a sua esposa, entregaram 110 mil máscaras médicas em diversos hospitais no estado do Texas.

Este equipamento médico foi patrocinado pela Lincoln, marca de automóveis de luxo da Ford Motor Company, da qual o ator galardoado com Óscar é porta-voz.

O anúncio desta iniciativa foi partilhada no Facebook de McConnaughey que postou uma fotografia a conduzir um jipe, da marca Lincoln, onde se podiam ver as caixas que continham o material médico. O texano e a sua esposa também estavam a usar máscaras. Na legenda do post, o ator agradeceu à marca de automóveis e escreveu: "eu e a Camila Alvez vamos fazer-nos à estrada para entregar [as máscaras] aos hospitais rurais em todo o Texas".

Esta não é a primeira vez que o ator faz trabalho de voluntariado durante a pandemia, uma vez que se ofereceu para ler os números do bingo a idosos que se encontravam confinados em casa.