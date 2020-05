Um homem, do estado norte-americano do Utah, ligou para a polícia, no domingo de manhã, para dizer que tinha acabado de assassinar uma mulher, que tinha conhecido na aplicação de encontros Tinder, na sua casa.

Ethan Hunsaker, de 24 anos, revelou que tinha conhecido a mulher de 25 anos, cuja identidade não foi revelada, no sábado à noite, depois de começar a falar com a mesma no Tinder.

De acordo com relatórios policiais, citados pela imprensa norte-americana, quando as autoridades chegaram à residência do suspeito encontraram a vítima, com “várias facadas no tronco”. Apesar dos esforços, a mulher acabou por não resistir.

Segundo a acusação, o suspeito terá ido buscar a vítima à sua casa, logo depois de começarem a falar. Depois de se dirigirem a um bar juntos, acabaram por ir para a casa do agressor. Ethan Hunsaker disse à polícia que acordou a meio da noite e começou a sufocar a mulher, mas esta resistiu. O homem acabou por ir buscar uma faca à cozinha e voltou ao quarto, onde esfaqueou a vítima. Dez minutos depois chamou a polícia.

A polícia refere que não terá acontecido nenhuma situação em específico que levasse o agressor, que se encontra detido, a matar a vítima. No entanto, realçam que este tem "pensamentos diários" de suicídio e homicídio.