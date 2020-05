O Presidente de calções

Os espanhóis, compreensivelmente irritados com Pedro Sánchez, lamentavam não terem a liderar os seus destinos políticos com este nível de humildade e descontração.

Uma das imagens mais partilhadas dos últimos dias mostrava o Presidente da República português, de máscara e calções, numa fila do supermercado Continente em Cascais. A fotografia correu mundo, normalmente acompanhada por rasgados elogios. “The guy in shorts is the President of Portugal”, anunciava um internauta extasiado (provavelmente português, apesar da língua usada).

Sábado, o Presidente voltou a aparecer de calções para o regresso aos habituais mergulhos na praia da baía de Cascais e até comentou que a água estava “ótima”.

Haverá em todo o mundo outro chefe de Estado com este à-vontade e que se preste a dar entrevistas à televisão em tronco nu ou embrulhado na toalha? (No polo oposto, Adolf Hitler tentou fazer desaparecer um conjunto de fotografias tiradas pelo seu fotógrafo pessoal, Heinrich Hoffmann, em que aparecia de calções, por receio de parecer ridículo).

