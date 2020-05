Uros Racic - Potência em crescimento

As origens no Estrela Vermelha de Belgrado são, desde logo, referência de boa escola e de um futebol bem estruturado e devidamente trabalhado desde muito cedo. É verdade que o futebol sérvio, a nível de clubes, não tem hoje o impacto de outros tempos, mas os genes estão lá e o ADN continua ser um bom certificado de garantia. Uros Racic, médio de 22 que o Valência cedeu esta época ao Famalicão, é um bom exemplo disso mesmo.

Possante e autoritário no seu jogo, Racic é um médio centro com critério e disciplina, que facilmente ganhou lugar num plantel tão jovem quanto competitivo. Ao lado de Gustavo Assunção e Pedro Gonçalves, seus parceiros habituais, é forte no momento da perda de bola, mantendo os equilíbrios defensivos, mas é igualmente um jogador capaz de acompanhar a equipa nos movimentos de ataque ao adversário. Ou seja, impõe a sua presença não apenas pelas qualidades físicas (1,93 m) mas, também, pela qualidade das ações.

Internacional pelas seleções mais jovens da Sérvia (dos sub-18 aos sub-21), Uros Racic parece ter sido uma aposta acertada do Valência, muito embora ainda não se tenha imposto no Mestalla. Ainda assim, tudo aponta para que o investimento feito (2,2 M€) pelos valencianos tenha retorno garantido. Os empréstimos ao Tenerife e, sobretudo esta temporada, ao Famalicão têm permitido observar todo o potencial do médio sérvio, jogador que acabará por merecer outras oportunidades.

Não sendo, pelas suas características intrínsecas, um jogador de grande eloquência no ataque, tem tido, apesar de tudo, algumas aparições com êxito na área adversária. Não só porque é forte no jogo aéreo (e por consequência, nas bolas paradas ofensivas mas também defensivas) mas porque, já o provou, tem um pontapé que pode e sabe fazer... "estragos"! Racic está, pois, a fazer o seu caminho. E bem. O futuro que lhe está reservado dependerá, obviamente, das melhores respostas que for dando à medida que as exigências aumentam. Mas parece evidente que estamos na presença de uma potência em crescimento!

B. I.

Uros Racic

Idade: 22 anos

Valor de Mercado: 2,3 M€*

Jogos: 29

Minutos: 2081

Golos: 3

Assistências: 1

*Fonte: Transfermarkt