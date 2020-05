Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado este sábado pela DGS, já morreram 1.302 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, 13 dos óbitos foram registados nas últimas 24 horas.

No mesmo período foram confirmados mais 271 casos casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 30.471, que se traduz num aumento de 0.9%.

O número de recuperados voltou a subir, embora não de forma tão acentuada como balanço anterior, mais 115 foram dadas como curadas da doença, somando um total de 7.705 que deixaram de ter o vírus ativo.

Atualmente estão internados 550 doentes, menos 26 do que ontem. 80 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos três face ao balanço anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.308 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 26.130 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 308.584, dos quais 275.805 não se confirmaram.

Há sete concelhos com mais de mil infetados, sendo Lisboa o que regista maior número de casos positivos com 2.146, segue-se Vila Nova de Gaia com 1.551, o Porto com 1,347, Matosinhos com 1.264, Braga com 1.206, Gondomar com 1.073 e Sintra com 1.006.

Casos confirmados:

288 meninos e 279 meninas com menos de 10 anos;

456 rapazes e 529 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.730 homens e 2.146 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.980 homens e 2.535 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.108 homens e 3.039 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.036 homens e 3.064 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.566 homens e 1.810 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.177 homens e 1.311 mulheres entre os 70 e os 79;

1.428 homens e 2.989 mulheres casos com mais de 80 anos.

12.769 casos do sexo masculino e 17.702 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

9 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

27 homens e 12 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

75 homens e 60 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

147 homens e 105 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

377 homens e 503 mulheres com mais de 80 anos.

636 óbitos do sexo masculino e 666 do sexo feminino