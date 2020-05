Um emigrante português, de 48 anos, foi encontrado morto, esta terça-feira, no interior da casa onde morava, em Lyon, França.

As autoridades descobriram-no sentado num sofá, rodeado de garrafas de bebidas alcoólicas e estaria morto desde janeiro, segundo a imprensa local. O resultado da autópsia não aponta para indícios de crime.

O homem deixou de ser visto pelos vizinhos, que julgaram que estivesse de visita à família em Portugal.

O alerta foi dado por um agente imobiliário, com quem o homem terá contratado a venda do imóvel, estranhando a ausência de notícias foi reportar a situação à autarquia, que mobilizou as autoridades.

A imprensa local avança que os bombeiros e a polícia depararam com o corpo no sofá depois de arrombarem a porta.

A polícia refere que o emigrante teria "hábitos de solitário" e as contas continuaram a ser pagas por débito direto, e que terá sido por isso que ninguém deu pela falta do emigrante.