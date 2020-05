Rafa - Ponto de desequilíbrio

Mesmo afastado da equipa por algum tempo, resultado de uma dolorosa lesão, os números de Rafa provam que a equipa encarnada está (cada vez) mais dependente do seu talento e do seu faro pela baliza, pelo golo.

Rafa Silva é um nome incontornável quando falamos do Benfica e dos jogadores que mais influenciam o resultado de um jogo. Capacidade de explosão, velocidade, verdadeiro ponto de desequilíbrio das defesas adversárias, Rafa ganhou finalmente o estatuto que merece com a capacidade de... decisão que entretanto potenciou. Hoje, Rafa não é, apenas, sinónimo de criação. É também o rosto do golo! Um perigo à solta, portanto.

A afirmação não foi, contudo, imediata. Alvo dos rivais, foi já no fecho de mercado, em Agosto de 2016, que o Benfica ganhou o negócio ao Sporting e, por um valor que muitos questionaram nesse tempo (16 M€), assegurou um reforço que demoraria a convencer os mais cépticos. Não por falta de potencial, mas porque a transição de Braga para a Luz só na época passada assumiu maior expressão. Rafa é craque. Mas parecia desconfiar de si próprio e, no momento da verdade, nem sempre conseguia estar à altura das... exigências.

Forte nos duelos individuais, tanto ao correr da linha como nos imprevisíveis movimentos para zonas interiores, Rafa é um desestabilizador por natureza e uma fonte de problemas para qualquer adversário. Hoje, com esse "upgrade" tão importante como é a capacidade de finalizar com êxito e decidir jogos. Mesmo afastado da equipa por algum tempo, resultado de uma dolorosa lesão, os números de Rafa provam que a equipa encarnada está (cada vez) mais dependente do seu talento e do seu faro pela baliza, pelo golo.

Numa equipa com a vertigem atacante do Benfica e a habitual supremacia que exerce sobre os seus opositores, o perfil de jogadores como Rafa é fundamental. Conduz com perícia, tem um entendimento perfeito do jogo, ataca o espaço no tempo certo e sabe exatamente o que fazer quando precisa de combinar com um companheiro, seja ele Grimaldo (o seu parceiro habitual) ou qualquer outro. Ah, claro! E já finaliza com a perícia dos goleadores!

B. I.

Nome: Rafael Alexandre Fernandes Ferreira Silva

Idade: 27 anos

*Valor de Mercado: 24 M€

Jogos: 25

Minutos: 1597

Golos: 9

Assistências: 6

*Fonte: Transfermarkt