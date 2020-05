A Associação de Profissionais Itinerantes Certificados organizou uma manifestação, esta sexta-feira, junto ao edifício do Ministério das Finanças no Terreiro do Paço, em Lisboa.

A ação, que juntou cerca de 120 feirantes, resultou em confrontos entre manifesatantes e agentes da PSP.

Os feirantes terão tentado passar o cordão policial, segundo a PSP, e pelo menos um deles caiu tendo ficado com ferimentos ligeiros.

A manifestação pretende chamar a atenção para a necessidade de mais apoios do Estado ao setor.