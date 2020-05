Pelo menos duas pessoas sobreviveram ao despiste de um avião da Pakistan International Airlines (PIA) junto ao aeroporto de Karachi, no Paquistão, esta sexta-feira, segundo declarações de responsáveis da autoridade de aviação civil, citados pela Associated Press. A bordo estavam 107 passageiros, dos quais oito eram membros da tripulação.

Contudo, esta não é a primeira informação sobre os passageiros que seguiam na aeronave. O presidente do município de Karachi, Wasim Akhtar, já tinha vindo a público esta manhã afirmar que não existiam sobreviventes. Também as televisões locais mostraram imagens de um homem numa maca e disseram que este eram um dos sobreviventes do despiste.

A aeronave que tinha partido de Lahore com destino a Karachi caiu numa área residencial perto do aeroporto, quando se preparava para aterrar e destruiu algumas casas, não existindo informações se pessoas da população local ficaram feridas.

Nas redes sociais, foram partilhados vídeos que mostram uma grande coluna de fumo.