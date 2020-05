Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 150 vítimas mortais relacionadas com a covid-19 na Rússia. Este é o maior número de óbitos diários registado no país liderado por Vladimir Putin desde o início da pandemia. No total, 3.249 mortos morreram infetadas pela doença na Rússia.

Foram registados ainda 8.894 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 326.448 casos de infeção. Comparativamente ao número de casos registados, o número de óbitos é relativamente baixo.Esta diferença já criou uma grande polémica e vários críticos do Governo de Putin acusam o país de estar a esconder o verdadeiro número de óbitos. No entanto, as autoridades de saúde negam tais acusações e explicam que enquanto outros países incluem nos óbitos provocados pelo covid-19 todas as pessoas infetadas pelo novo vírus, na Rússia apenas são incluídas as mortes cujo motivo principal foi o novo coronavírus.