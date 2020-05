Se hoje em dia todos os grandes clubes são empresas, houve tempos em que as empresas em Portugal criavam clubes. ACUF é o maior exemplo dessa política.Mas houve outros, como o Alba ou o Vista Alegre. O dia 3 de Setembro de 1977 foi histórico para a velha Pousada de Saramagos, concelho de Vila Nova de Famalicão, com pouco mais de dois mil habitantes: o Grupo Desportivo Riopele, fundado no dia 14 de Setembro de 1958, recebeu a Académica no Parque de Jogos José Dias de Oliveira. Aos 8 minutos de jogo, Piruta (ou melhor, José Soares de Freitas) fazia 1-0. Os espectadores, que tinham lugar em redor do pelado com uma das balizas praticamente colada a uma das paredes da fábrica que lhe ficava por detrás, saltaram de alegria como se tivessem molas nos traseiros. Era uma boa Académica, essa. Tinha Belo e José Freixo, Brasfemes e Costa, Gregório Freixo, Joaquim Rocha e Vala. Mas nada puderam fazer quando Orlando Fonseca fez o 2-0 a 15 minutos do fim e fechou o resultado. O Riopele entrava na I Divisão de forma fulgurante.

Foi nas margens do rio Pele, um dos afluentes do Ave, que José Dias de Oliveira instalou uns teares para a produção de tecidos em 1927, fazendo surgir a inicial Fábrica de Tecidos Riopele. Depois da sua morte, seria o filho, José da Costa Oliveira, a tomar conta do empreendimento. O aparecimento do Riopele na história do futebol português deveu-se muito ao seu espírito de iniciativa e à vontade dos trabalhadores da entretanto renomeada Fabrica de Têxteis Riopele e o objectivo inicial era proporcionar aos operários condições para a prática do desporto, sobretudo atletismo e futebol. O tempo trouxe consigo ambições. E, de forma muito surpreendente, a divisão principal.

