Como forma de ajudar tanto o comércio como a população, depois de meses de confinamento devido à covid-19, um grupo de trabalho específico para agilizar intervenções no espaço público foi aprovado ontem pela Câmara Municipal de Lisboa, permitindo alargar a área das esplanadas até, por exemplo, a lugares de estacionamento. Este grupo terá de aprovar projetos em dez dias e o intuito é levá-los a toda a cidade.

“O objetivo é ajudar perante as dificuldades que o comércio tem atualmente e a necessidade de maior afastamento social. As pessoas vão ficar, muitas delas, sem férias e não vão poder ir à praia. E estes espaços de esplanadas são uma forma de haver algum contacto social, para poderem ter algum ar puro para espairecerem e não entrarem em paranoia. E também para que o comércio possa ocupar a via pública. Há um serviço ao comércio e há um serviço às pessoas”, confirmou ao i o vereador do PSD João Pedro Costa.

A ideia pode passar também por fechar ruas ao trânsito automóvel para facilitar a mobilidade pedonal e, assim, ajudar também os cafés, entre outros estabelecimentos, a recuperar financeiramente.

O grupo de trabalho, que deverá iniciar as suas funções de imediato, junta vários técnicos municipais, tanto das áreas do Urbanismo, do Comércio e da Cultura como da Mobilidade. O diploma, que terá de ser ainda aprovado pela assembleia municipal, refere que serão os serviços de Mobilidade a solicitar o alargamento de esplanadas a lugares de estacionamento e que terão cinco dias para o fazer.

No Porto, 123 esplanadas já têm autorização da câmara municipal para aumentar a área, num total de mais 810 metros quadrados. Em comunicado, a autarquia já havia revelado que o crescimento vai acontecer principalmente no centro histórico e na Baixa da cidade.

Atualmente, recorde-se, as esplanadas dos cafés, restaurantes e pastelarias só podem funcionar com metade da lotação habitual, devido às restrições impostas pelo Governo.