Foi formulado esta quinta-feira o primeiro pedido por parte de vários partidos para o impeachment do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, à Câmara de Deputados – já houve quase 40 pedidos para a destituição de Bolsonaro, mas nunca juntando mais do que uma formação. Acusam-no de atentar contra a saúde pública.

Na coligação, incluem-se formações como o Partido dos Trabalhadores, Partido para o Socialismo e a Liberdade e o Partido Comunista do Brasil e outras 400 entidades e movimentos sociais: Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil são um dos que assinam o pedido para remover Bolsonaro do cargo.

No documento entregue à Câmara, a coligação acusa-o de cometer crimes de responsabilidade, atentar contra a saúde pública e de arriscar a vida da população pelo comportamento durante a pandemia, entre outros crimes.

Para o argumento do crime de responsabilidade, por exemplo, dão o exemplo do seu discurso contra o Supremo Tribunal Federal ao ter convocado os empresários “à guerra contra governadores” que geriam a pandemia. E também de incitar à sublevação das Forças Armadas contra a democracia.

O documento não conseguiu, no entanto, juntar formações mais moderadas, tais como o Partido Trabalhistas ou o Partido Socialista Brasileiro. Também não deverá aglomerar os apoios necessários na Câmara dos Deputados para o impeachment do Presidente.