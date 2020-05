Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 48 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus em Espanha. Este é o número mais baixo de óbitos desde o início do estado de emergência, no passado dia 15 de março, de acordo com as autoridades de saúde espanholas. No total, já morreram 27.940 pessoas infetadas com a covid-19 no país.

Foram registados ainda 344 novos casos, elevando para 233.037 o total de infetados confirmados até hoje. O número de pessoas hospitalizadas até á data também subiu para 124.521, dos quais 140 foram internados nas últimas 24 horas.