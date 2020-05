O número de óbitos registado no Reino Unido passou a barreira dos 36 mil, após terem morrido 338 pessoas nas últimas 24 horas naquele país.

Os casos confirmados são já mais de 250 mil, tendo sido confirmados mais 2.615 diagnósticos positivos desde o balanço anterior.

O Reino Unido é o quinto país com mais casos de covid-19 no mundo e o segundo com mais vítimas mortais. No total, morreram 36.042 das 250.908 pessoas infetadas.