No seguimento da proibição por parte do parlamento da realização de "festivais e espetáculos de natureza análoga" até dia 30 de setembro, presente edição do festival EDP CoolJazz Fest, que acontece em julho em Cascais, já só irá realizar-se em 2021, anunciou esta quinta-feira a promotora Live Experiences através de um comunicado.

"No seguimento da aprovação na especialidade da proposta de lei do Governo Português, que determina a não realização dos grandes eventos programados até ao dia 30 de Setembro por virtude da COVID-19, a 17.ª edição do EDP CoolJazz fica adiada para 2021", refere a organização.

Os bilhetes já vendidos para este ano "serão válidos para a edição em 2021, não sendo necessário fazer a troca, no entanto a organização dará em breve mais novidades".

Além disso, o cartaz e os dias do festival em 2021 "serão anunciados em breve".

Para a edição deste ano do CoolJazz, que iria decorrer no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, estavam já confirmados: John Legend, que deveria atuar em 03 de julho, Yann Tiersen, em 21 de julho, Neneh Cherry e Kokoroko, em 22 de julho, Lionel Richie, em 25 de julho, Herbie Hancock, em 29 de julho, e Jorge Ben Jor, em 30 de julho.