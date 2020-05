O boletim da situação epidemiológica em Portugal revelou, quinta-feira, que 1.277 pessoas já morreram de covid-19, desde o início do surto no país.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 14 óbitos e 252 novos casos - um aumento de 0,8% face a quarta-feira - elevando o total de diagnósticos positivos para 29.912.

Não foi registado qualquer caso de recuperação da doença, sendo que o número se manteve nos 6.452.

Atualmente estão internados 608 doentes, menos um do que ontem. 92 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um face ao balanço anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.125 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 22.741 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 303.811, dos quais 271.774 não se confirmaram.

Há seis concelhos com mais de mil infetados, sendo Lisboa o que regista maior número de casos positivos com 2.076, segue-se Vila Nova de Gaia com 1.529, o Porto com 1.336, Matosinhos com 1.250, Braga com 1.199 e Gondomar com 1.065.

Casos confirmados

278 meninos e 269 meninas com menos de 10 anos;

442 rapazes e 513 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.668 homens e 2.084 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.918 homens e 2.498 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.060 homens e 2.999 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.005 homens e 3.025 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.540 homens e 1.783 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.153 homens e 1.298 mulheres entre os 70 e os 79;

1.417 homens e 2.962 mulheres casos com mais de 80 anos.

12.481 casos do sexo masculino e 17.431 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

7 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

28 homens e 12 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

75 homens e 38 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

144 homens e 102 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

369 homens e 495 mulheres com mais de 80 anos.

624 óbitos do sexo masculino e 653 do sexo feminino

Veja aqui o boletim na íntegra