Depois de terem sido confirmados 40 casos de covid-19 na empresa de logística Sonae na Azambuja, notícia avançada pelo site Valor Local, esta quinta-feira, foram confirmados mais 30 casos. Existem assim 70 colaboradores infetados com o novo coronavírus, avança a TVI24.

Recorde-se que, esta quarta-feira, o autarca disse, em declarações à Lusa, que existiam 800 colaboradores da empresa a ser testados por suspeitas de covid-19.

De acordo com uma fonte da empresa, foram implementadas várias medidas para combater a propagação da doença e foram duplicados o número de autocarros que levam os colaboradores à empresa, com o intuito de haver uma maior separação entre estes, um desfaseamento dos horários de turnos, a medição de temperatura aos colaboradores, o reforço do material de proteção individual e da higienização das instalações e veículos.

"Apenas um terço dos nossos colaboradores usa comboios e já estamos a reforçar, há várias semanas, o serviço de autocarros", afirma a mesma fonte, em declarações à agência Lusa.

Esta não é a primeira empresa da Azambuja que tem um surto de covid-19. No passado dia 2 de maio, a empresa Avipronto fechou provisoriamente depois de terem sido detetados 38 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus entre os funcionários. No total, havia 101 colaboradores infetados.