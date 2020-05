A entidade liderada por Carlos Costa revelou também que endividamento da economia cresceu para 724,9 mil milhões de euros em março. Os números revelam que o endividamento do setor não financeiro da economia cresceu face aos 723,7 mil milhões de euros registados em fevereiro, altura em que já tinha atingido máximos.

Feitas as contas, no final do primeiro trimestre, o endividamento em percentagem do PIB era de 342,2%.

“Em março de 2020, o endividamento do setor não financeiro situava-se em 725,0 mil milhões de euros, dos quais 322,4 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 402,6 mil milhões de euros ao setor privado”, diz o BdP

Em relação a fevereiro, o endividamento do setor não financeiro aumentou 1,3 mil milhões de euros. Este aumento deveu-se ao acréscimo de 1,7 mil milhões de euros do endividamento do setor privado, compensado em parte, pela redução do endividamento do setor público em 0,4 mil milhões de euros.

Também a dívida pública cresceu para 120,3% do (PIB) no final do primeiro trimestre. Recorde-se que, no final do ano passado, a percentagem do PIB era de 117,7%, acima das estimativas do Governo.