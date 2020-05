Um homem, de 50 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, contra si existem “fortes indícios” de violação agravada e violência doméstica.

O suspeito abusava sexualmente da enteada desde que esta tinha 10 anos, atualmente tem 19, tendo as violações vindo a escalar de gravidade até ao último ato sexual, a 12 de maio de 2020, segundo um comunicado da Polícia Judiciária.

O homem é ainda suspeito de agredir a companheira, uma mulher de 46 anos, desde 2007, altura em que iniciaram a relação amorosa.



"As agressões físicas, psicológicas e sexuais verificavam-se no interior da residência do agregado, em ambiente totalmente controlado pelo suspeito", adianta ainda a PJ.



O suspeito será alvo de interrogatório, após o qual ficará a conhecer as medidas de coação que lhe serão aplicadas.