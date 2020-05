Kraev - Mais para descobrir

Com percurso nas equipas mais jovens do seu país e escola no Levski de Sófia, Bozhidar Kraev evidencia uma aptência para o jogo que, creio, poderá justificar o investimento na sua aquisição.

Chegou quase incógnito, emprestado pelo Midtjylland (um dos clubes mais consagrados da Dinamarca), mas rapidamente ficou na retina de todos quantos acompanham a realidade do futebol português. O Gil Vicente surpreendeu o FC Porto no jogo de estreia do campeonato e Kraev assinou um dos golos (2-1), coroando uma exibição que o tempo se tem encarregado de confirmar: Kraev é um jovem com grande potencial de crescimento e com dotes que nos despertam a curiosidade para descobrirmos o que ainda tem para nos oferecer.

Internacional pela Bulgária, a caminho de completar 23 anos, ganhou protagonismo no meio-campo gilista pela qualidade das ações, pela intensidade que coloca no jogo, pelas soluções que permitem a Vítor Oliveira entregar-lhe um lugar de destaque no coletivo. Kraev é um médio ofensivo com imaginação e bons recursos, capaz de equilibrar a equipa nas diferentes fases do jogo, ao qual falta, talvez, maior acertividade nas chegadas à área e no momento de atirar à baliza: tem, apenas, 5 golos marcados e 2 assistências.

Apesar da maturidade que já revela, fica a sensação que tem ainda margem de progressão. A grande dúvida é se estará, realmente, preparado para lidar com a pressão de uma maior exigência. Em Portugal (e até mesmo no Gil Vicente) há bons exemplos no passado de jogadores que ganharam outro estatuto e lidaram bem com o "salto" para equipas de maior dimensão - Drulovic, Derley ou, até, Toñito, são casos de que todos nos lembramos. Kraev parece justificar essa confiança, assim haja quem decida apostar nas qualidades do búlgaro.

Até porque o valor de mercado (1,2 M€) está longe de ser proibitivo e pode abrir a porta a um eventual negócio. Potencial e boas referências, isso, parece-me que já todos percebemos que tem. Caberá depois a Kraev comprovar que as qualidades que tem mostrado justificam as atenções que tem despertado...

B. I.

Nome: Bozhidar Kraev

Idade: 22 anos

Valor de Mercado: 1,2 M€*

Jogos: 27

Minutos: 2059

Golos: 5

Assistências: 2

*Fonte: Transfermarkt